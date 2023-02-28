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"تعليم الشمال "يختتم مسابقة كرة الطائرة للبنات

28 شباط / فبراير 2023 10:22

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غزة- وكالة الراي 
اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الأنشطة الطلابية)، مسابقة كرة الطائرة للبنات (2023) للمراحل (الثانوية، والعاشر، والعليا)، والتي أقيمت في صالة نادي خدمات جباليا.
وكرّمت المديرية الفرق الفائزة ولجان التحكيم، في حفل خاص أقيم في قاعة الانتفاضة بالمديرية، بحضور مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، ومشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول.
وفي كلمة له، هنأ أ. صالحة الفرق الفائزة، متمنياً لها المزيد من النجاح والتقدم، مثمناً جهود كل من ساهم في إنجاح هذه البطولة والتي تأتي في سياق الخطة السنوية للإدارة العامة للأنشطة الطلابية.
وتحدث أ. صالحة حول بعض القيم التربوية الكامنة في الألعاب الرياضية، وفي مقدمتها لعبة كرة القدم، من بينها تعزيز ثقافة التعاون، وأهمية الإعداد باعتباره سبيل النجاح.
وجاءت نتائج البطولة على النحو الآتي:
أولا- المرحلة الثانوية:
مدرسة تل الزعتر الثانوية للبنات -المركز الأول.
مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات- المركز الثاني.
ثانيا- مرحلة العاشر:
مدرسة تل الربيع الثانوية للبنات- المركز الأول.
مدرسة ذات الصواري الثانوية للبنات- المركز الثاني.
ثالثاً- المرحلة العليا:
مدرسة أبو تمام الأساسية للبنات- المركز الأول.
مدرسة نسيبة بنت عب الأساسية "أ" للبنات- المركز الثاني.
فيما تكونت لجنة الحكم من المعلمات: "شيرين الملاحي، وشيماء حمد، وصابرين العجوري، وياسمين صافي، وريم الشنطي، وريهام الرحل، وآلاء عيسى، وآلاء ريان".
 

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