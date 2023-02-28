لجنة إدارة الكوارث تعقد اجتماعها الأول لمواجهة أي كوارث محتملة

غزة- وكالة الراي

عقدت لجنة إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث في وزارة الحكم المحلي اجتماعها التحضيري الأول ، لمناقشة استعدادات وجهود المؤسسات الشريكة في مواجهة أي كوارث محتملة في ظل وجود نشاط زلزالي في دول الجوار.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث م. زهدي الغريز، وبحضور أعضاء اللجنة التي تشمل المؤسسات الشريكة.

بدوره، أكد الغريز على ضرورة رفع درجة الجهوزية التامة للجنة خاصة في ظل وجود النشاط الزلزالي في دول الجوار، مما يضع الحكومة أمام مسئولياتها للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح أنه يجب أن تكون خطط المؤسسات الشريكة متناغمة مع بعضها بما يحقق تناسق المهام ووضوحها وشموليتها وعدم تداخلها، منوهاً إلى أهمية احتواء خطط الوزارات على وجود كوادر بشرية رئيسية وبديلة وذلك لاحتمالية فقد عناصر منها.

وطالب الغريز بضرورة تفعيل منظومة المتطوعين في جميع المجالات، وخاصة الصحية والأمنية ومتطوعي الدفاع المدني، ومتطوعي الهيئات المحلية، ولجان الأحياء وذلك للدور الهام والرئيس في مساندة العمل الحكومي لإدارة الأزمة.

وأشار إلى أهمية اختيار المتطوعين بعناية، وتدريبهم لمساندة لجان الطوارئ والإنقاذ، مؤكداً على ضرورة تعزيز صمود المواطنين وإسنادهم نفسياً وعمل حملات توعوية وإرشادية للمواطنين من خلال خطباء المساجد ضمن خطة وزارة الأوقاف.

وأفاد الغريز بأنه تم تشكيل لجان طوارئ على عدة مستويات تمثلت بالمستوى الأدنى وتمثل في البلديات واللجان التطوعية، والمستوى الأوسط وتمثل بلجان المحافظات، والمستوى الأعلى تمثل باللجنة الحكومية.

وأوضح بأنه سيتم تدريب 6000 متطوع بواقع 1200 متدرب لكل محافظة، مشيراً إلى أنه تم تحديث حصر الآليات والمعدات الخاصة بالدفاع المدني والأشغال والبلديات.

وشدد الغريز على ضرورة توضيح الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات بشكلٍ موضوعي بما يحقق جهوزية أعلى للجنة، إلى جانب تشكيل لجنة تخصصية لتقييم تمييع التربة والذي يمكن من خلاله تصنيف درجات خطورة مناطق قطاع غزة.