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تحت رعاية الشباب والثقافة

"المراكز الشبابية "تنظم ملتقى تدريبي للشباب حول العمل عن بعد

28 شباط / فبراير 2023 10:55

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غزة- وكالة الراي 
 نفذ تجمع المراكز الشبابية بغزة "عطاء"، تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، الملتقى التدريبي الريادي الشبابي الأول "شباب رائد.. لمستقبل واعد"، والذي استهدف شباب وشابات متخصصين في البرمجيات والوسائط المتعددة والاعلام.
 وحضر إفتتاح الملتقى التدريبي المدير العام للشباب في الهيئة الأستاذ جمال العقيلي، ومدير دائرة التدريب والتأهيل الدكتور محمد المدهون.
بدوره، أكد العقيلي أهمية تنفيذ ملتقيات ودورات تدريبية لاكساب الشباب مهارات وخبرات عصرية في مجال العمل عن بعد، وفتح الأفاق أمامهم للدخول إلى سوق العمل وصولًا إلى الاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات تسهم بشكل فعال في تخفيف نسب البطالة.
وتخلل الملتقى التدريبي محاضرات تطبيقية في مهارات العمل عن بُعد، قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين.
 

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