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"هارون "تؤكد على ضرورة تعزيز ثقافة الوعي الوطني والحق في المقاومة

28 شباط / فبراير 2023 11:06

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غزة- وكالة الرأي 
استقبلت أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، وفداً من مؤسسة إبداعات شابة برئاسة أ. سحر عمار،وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة من أجل تعزيز ثقافة الوعي الوطني والحق في المقاومة في رحاب ثوابت الشعب الفلسطيني.
بدورها، رحبت هارون بالعمل الجمعي لمؤسسات المجتمع برعاية وزارة شؤون المرأة، مشيرة إلى المشروع الذي تنفذه الوزارة في عامة الحالي "ائتلاف توعية المرأة" والهادف إلى مناصرة المرأة ودعم مقاومتها.
ولفتت هارون إلى أن الوزارة أطلقت على " 2023 عاماً لمناصرة المرأة الفلسطينية"، حيث تتضمن هذه المناصرة أشكالاً عدة، ولا سيما بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، منها المناصرة الثقافية والسياسية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والمناصرة القانونية وغيرها.
 

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