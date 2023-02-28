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"وزارة الاتصالات " تُسلِّم الجامعة الإسلامية الرمز البريدي الخاص بها

28 شباط / فبراير 2023 11:08

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غزة- وكالة الراي 
سلمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرمز البريدي الخاص بالجامعة الإسلامية والتي تأتي ضمن جهود الوازرة في توطيد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع الأكاديمية.
جاء ذلك خلال استقبال أ.د ناصر إسماعيل فرحات رئيس الجامعة الإسلامية لوكيل الوزارة م. سهيل مدوخ والوفد المرافق له على هامش فعاليات انطلاق اللقاء التكنولوجي الهندسي التاسع الذي نظمته كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع نقابة المهندسين.
يذكر أن الوزارة أعلنت عن إنجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والبلديات والمؤسسات المختصة.
بدوره، قال م. مدوخ أن هذا المشروع تم بعد اعتماد الرموز البريدية لدولة فلسطين بداية عام 2021م بقرارٍ من الاتحاد البريدي العالمي الذي أصدر منشوراً دولياً يوضح ماهية الرمز البريدي الفلسطيني الذي يشمل المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.
حيث يمنح هذا المشروع المباني والمنشآت رموز بريدية فريدة ورسمية معتمدة محلياً ودولياً تدل على موقعها الجغرافي، وتساهم في تسهيل عملية تقديم الخدمات المختلفة وغيرها للمؤسسات والأفراد، وكذلك المساهمة في إنشاء نظام عنونة فلسطيني حديث وأساسي يسهل عمل البريد وتقديم مختلف الخدمات بأفضل جودة ممكنة.
الجدير ذكره ،أن الرمز البريدي الفلسطيني يتكون من حرف واحد و7 أرقام، حيث يبدأ الرمز البريدي بالحرف P ويتبعه 3 أرقام تعبر عن المنطقة البريدية ومن ثم 4 أرقام تعبر عن نقطة التسليم النهائية.
 

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