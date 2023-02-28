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أوقاف غزة تنفّذ سلسلة ملتقيات دعويّة مختلفة بالمحافظة

28 شباط / فبراير 2023 11:11

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غزة- وكالة الرأي 
نفّذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف غزة 33 ملتقى دعويًّا، استهدف المدارس والمستشفيات ومراكز التأهيل والإصلاح والمساجد والأماكن العامة، وذلك في إطار نشر الفضائل، والالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية.
بدوره، أوضح رئيس القسم م. محمد قنيطة أن الأوقاف تسعى إلى تعزيز دور الملتقيات الدعوية؛ لما تحمله من تأثير في سلوكيات الآخرين وتصرفاتهم، منوهًا بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا في الأساليب الدعوية، حيث سيتم التواصل مع الناس مباشرة؛ من أجل تحقيق نتائج دعوية كبيرة.
وأشاد بجهود الإدارة العامة للدعوة والإرشاد المبذولة في دعم الملتقيات الدعوية ومساندتها والمساهمة في إنجاحها من خلال وضع الخطط والأهداف بشكل مستمر.
 

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