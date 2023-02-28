وفدٌ من مشروع التأصيل الفقهيّ بالأوقاف والمالية يبحثان سبل التعاون

غزة- وكالة الراي

بحث وفدٌ من مشروع التأصيل الفقهيّ للعمل المؤسسيّ سبل التعاون المشترك مع وزارة الماليّة، وذلك ضمن جهوده للتعريف بالمشروع، وأهدافه، ورسالته، ورؤيته، وبرامجه، وخطة عمله خلال العام الحاليّ.

وضمَّ الوفدُ كلًّا من رئيس المشروع د. عبد الله أبو عليان، وعددًا من أعضاء المشروع، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الماليّة أ. عوني الباشا.

بدوره ثمّن أبو عليان دور وزارة المالية في تعزيز عمل المشروع، وإيمانها بأهميته وأهدافه، داعيًا إلى تضافر الجهود لتحسين الخدمات المقدَّمة للجمهور وفق التأصيل الشرعي.

من جهته ،أشاد الباشا بفكرة المشروع وهدفه وأهميته في إبداء الموقف الفقهي الشرعي في معاملات الحكومة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن المشروع إضافة نوعية ومهمة لتجويد الخدمات المقدَّمة للجمهور، وتأصيلها بما يوائم الشرع الحنيف.

وأكّد الباشا أن وزارة المالية تسعى إلى تطوير خدماتها وتعزيز مهارات موظفيها، لافتًا إلى أهمية الرقابة الذاتية لدى الموظفين، ما يؤدي إلى زيادة الثقة بالمؤسسة وخدماتها.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على عقد محاضرات لموظفي وزارة المالية؛ لتوعيتهم فقهيًّا فيما يخص مجال عملهم، بالإضافة إلى تقديم استشارات وتأصيل فقهي للجوانب الإدارية والمالية والفنية لعمل الوزارة من خلال مجلس الاجتهاد الفقهي.

