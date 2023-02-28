"التعليم "وأوقاف غزة تفتتحان حملة انطلاق الملتقيات الدعوية

غزة- وكالة الراي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة وبالتعاون مع مديرية أوقاف غزة حملة انطلاق الملتقيات الدعوية وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم حيث تستهدف طلبة المدارس الثانوية.

و حضر انطلاق الحملة من مدرسة يافا الثانوية للبنين وفد من مديرية تعليم شرق غزة ضم أ. صابرين أبو هنا رئيس شعبة المرشدات و أ. منصور الغرباوي مشرف النشاط الثقافي , ووفد من مديرية أوقاف غزة ضم أ. محمد قنيطة رئيس قسم الدعوة و الارشاد , أ. طارق سكيك ممثل الدعوة المجتمعية و الداعيين أ. محمود رمضان و أ. عماد أهل , أ. ماجد مرتجي مدير مدرسة يافا الثانوية للبنين و معلمي و طلاب المدرسة.

وبين أ. قنيطة أن إطلاق هذه الملتقيات يأتي في إطار غرس الوعي الديني والثقافي لدى الطلبة مشيرًا إلى أنّ الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة في نشر تعاليم ديننا الإسلاميّ، وبناء الشخصيّة المسلمة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الدعوية والوعظية التي ترتقي بالطلبة و كافة شرائح المجتمع.

