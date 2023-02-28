وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يشهد عمليات زراعة القرنية و(5407) عملية جراحية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن": تشكيل المجالس البلدية الشبابية نقلة نوعية في العمل الحكومي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يناقش تجويد الخدمات الصحية ويبحث شكاوى المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم منزلاً في جبل المكبر شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة" توقع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لتحسين خدمات مركز الأطراف وكالة الرأي الفلسطينية آليات وجرافات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يُنظم مسابقتي النشيد الفردي والدبكة الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة في 3 حـوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم الشمال "يتفقد سير العمل في "عيادة الأسنان" ووحدة تأهيل النطق وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يختتم مسابقة اللياقة البدنية
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم "وأوقاف غزة تفتتحان حملة انطلاق الملتقيات الدعوية

28 شباط / فبراير 2023 11:30

331536696_1287450922179561_6316663330675811544_n
331536696_1287450922179561_6316663330675811544_n

غزة- وكالة الراي 
افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة وبالتعاون مع مديرية أوقاف غزة حملة انطلاق الملتقيات الدعوية وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم حيث تستهدف طلبة المدارس الثانوية.
و حضر انطلاق الحملة من مدرسة يافا الثانوية للبنين وفد من مديرية تعليم شرق غزة ضم أ. صابرين أبو هنا رئيس شعبة المرشدات و أ. منصور الغرباوي مشرف النشاط الثقافي , ووفد من مديرية أوقاف غزة ضم أ. محمد قنيطة رئيس قسم الدعوة و الارشاد , أ. طارق سكيك ممثل الدعوة المجتمعية و الداعيين أ. محمود رمضان و أ. عماد أهل , أ. ماجد مرتجي مدير مدرسة يافا الثانوية للبنين و معلمي و طلاب المدرسة.
وبين أ. قنيطة أن إطلاق هذه الملتقيات يأتي في إطار غرس الوعي الديني والثقافي لدى الطلبة مشيرًا إلى أنّ الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة في نشر تعاليم ديننا الإسلاميّ، وبناء الشخصيّة المسلمة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الدعوية والوعظية التي ترتقي بالطلبة و كافة شرائح المجتمع.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟