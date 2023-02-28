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المواصلات لـ "الرأي": 100 سيارة مستوردة تصل غزة أسبوعياً

28 شباط / فبراير 2023 11:39

استيراد سيارات إلى غزة
استيراد سيارات إلى غزة

غزةوكالة الرأي:

قال نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات بغزة، م. هاني مطر، إن عدد السيارات المستوردة التي تشرف طواقم الوزارة الفنية على فحصها ومطابقة معلوماتها الرسمية تبلغ أكثر من 100 سيارة أسبوعياً.

وأوضح م. مطر في حديث خاص لـ" وكالة الرأي"، أن الطواقم الفنية تطابق رقم وبصمة الشصي للسيارة المستوردة، وتطابقه مع أوراقها الرسمية، وتراجع ذلك مع التجار والمستوردين عبر الإدارة العامة للشؤون الفنية، لاستكمال الإجراءات الرسمية لاستيراد السيارات.

وحول عمل الطواقم الفنية في معبر كرم أبو سالم، جنوبي قطاع غزة، أوضح م. مطر، أنه يتم الإشراف على دخول قطع الغيار الجديدة والمستعملة، من فحوصات ميدانية للبضائع، ومعالجة كل الإشكاليات التي قد تحدث خلال عملية الاستيراد، وصولاً لجودة نوعية فيها.

من جهته، بيّن فني فحص سيارات في الوزارة م. سليم المشهراوي، أن وزارة النقل والموصلات خصصت ساحة مفتوحة لفحص السيارات المستوردة عبر حاجز بيت حانون/ ايرز، والتأكد من لونها ورقم الشصي ومحركها وإطاراتها وكل ما يتعلق بالسيارات ومطابقته للأوراق الرسمية.

وأشار المشهراوي في حديثه لـ "وكالة الرأي"، أن الوزارة تعطي لكل سيارة الفحص الخاص بها وتبيّن الشكوك إن وجدت، مؤكداً أن الوزارة وفّرت جهازاً فنياً لفحص شصي السيارة بسرعة والكشف عن أية إصلاحات فيها من (ملتينه أو إلحام).

وذكر المشهراوي، أن الجهاز يوفر السرعة في العمل لتصل السيارة إلى المواطن في أسر وقت ممكن، لافتاً إلى الطواقم الفنية تقوم بأعمالها في كل الظروف وبتنفيذها للإجراءات السليمة خدمة للمواطن.

 

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