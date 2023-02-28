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"تعليم الشمال "يتفقد سير العمل في "عيادة الأسنان" ووحدة تأهيل النطق

28 شباط / فبراير 2023 11:47

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غزة- وكالة الرأي 
تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، سير العمل في عيادة الأسنان، والوحدة الخاصة لإعادة تأهيل النطق والتخاطب التابعتين للمديرية.
ورافق أ. صالحة في زيارته التفقدية، رئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، حيث كان في استقبالهما طبيبة عيادة الأسنان د. لارا أبو عمرو، وأخصائية النطق بالوحدة أ. ميريهان المصري.
وأعرب أ. صالحة عن إعجابه بسير العمل في عيادة الأسنان التي تقوم على خدمة طلبة مدارس المديرية، وكذلك إسهامات ودور وحدة النطق لمعالجة حالات مشاكل النطق عند الطلبة ومتابعتهم وإشراكهم في عملية التدريب الملائم للمشاركة في البرنامج العلاجي حتى أثناء تواجدهم في المنزل.
واطلع أ. صالحة على ما يلزم العيادة ووحدة النطق من احتياجات ضرورية من أجل تقديم أفضل خدمة للطلبة.
 

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