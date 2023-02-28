"حرق حوّارة" يعيد أدوار ميلشيات المستوطنين في نكبة الـ48

غزة - وكالة الرأي - آلاء النمر

حوارة-زعترة -بورين – بيتا– عصيرة القبلية، من هنا مر أحفاد "الهاجانا" من العصابات الصهيونية التي ارتكبت المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القرى والبلدات المهجرة عام 48، وهاهم يعيدون ما فعله آباؤهم وأجدادهم من تلك العصابات، فقتلوا وحرقوا وروعوا الأطفال والنساء، واستباحوا البيوت، والمدارس والحقول؛ حتى انهم أثاروا الخوف والرعب في نفوس الآمنين في بيوتهم في القرى والبلدات المستهدفة.

ليلة يوم الأحد كانت حوارة وحدها في الواجهة، التهمت النيران أكثر من ثمانين بيت فلسطيني آمن، دون وجه حق ودون خط دفاع يصد الهجوم المفزع ليلاً، كل ممتلكاتهم كانت في مهب السرقة والحرق والتدمير المتعمد بإجرام منظّم.

100 سيارة فلسطينية أشرقت عليها الشمس وكشفت عن خرابها كلها بعد حرقها كيداً، في ذات اللحظة نجا مئات من الأطفال بعوائلهم من جنون العنف الصهيوني الذي باغت بيوتهم وحقولهم وكاد يودي بالعائلات الفلسطينية جملة واحدة.

تطهير عرقي

الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو ارتيمة علق على حرق منازل الفلسطينيين في حوّارة، بقوله: "هجوم المستوطنين على حوارة أخطر من الفعل العدواني المباشر الذي تضمنه، فهو يؤشر على تشكل ميليشيا مسلحة يغذيها اليمين الفاشي المتطرف وتحظى بدعم واضح من وزراء الاحتلال".

وتابع أبو ارتيمة أن هذه الميليشيا منفلتة ولا تقيدها القواعد الرسمية لسلوك الجيش أو الاعتبارات السياسية الدولية، بما يذكر بالعصابات الصهيونية التي صنعت النكبة والتهجير ومارست التطهير العرقي.

"الخطورة هو توسع عمل هذه الميليشيا واستعمالها في توسيع سياسات التطهير ضد شعبنا في الضفة خاصةً مع وضوح الفجوة في التصريحات والمواقف داخل حكومة الاحتلال نفسه"، بحسب أبو ارتيمة.

بينما قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده أن ما يجري في الضفة حالياً يشرح بشكلٍ جلي ما حدث عام 48، جيش نظامي يجرد أهالي القرى والمدن من مقومات الدفاع (اعتقالات واغتيالات).

ونوه عبده إلى أن الوقت نفسه يتوافق فيه جماعات فلسطينية على مهادنة العصابات وتحبط أي جهود لصد هجماتها، وعصابات صهيونية ترتكب عمليات القتل والتهجير، وسكان عزل تركوا لمصيرهم، ‏"ببساطة هكذا ضاعت فلسطين"، يقول عبده.

والتطهير العرقي لفلسطين هو مصطلح يشير إلى أن عمليات قامت بها الحركة الصهيونية لطرد العرب الفلسطينيين من أجل تطبيق خططتها طويلة الأمد لتطهير فلسطين من سكانها الفلسطينيين ولتأسيس دولة يهودية هناك بوجود أقل عدد ممكن من العرب.

عشرات من المستوطنين خرجوا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد إلى الشارع الرئيسي والمفترقات المؤدية إلى نابلس وقاموا برشق المنازل الفلسطينية بالحجارة، كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين قرب حاجز بيت فوريك (شرقي نابلس).

الجنايات الدولية

الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم "الاحتلال الإسرائيلي"، استنكرت حرق العشرات من المنازل والمنشآت الفلسطينية في بلدة حوارة مساء اليوم الأحد الموافق 26/2/2023 على يد المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال، حيث أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم بجروح مختلفة.

وقالت الهيئة المستقلة أنها ستقوم بملاحقة قادة الاحتلال المسؤولون عن هذا الاعتداء الذي يطال أبناء الشعب الفلسطيني ليلاً ونهاراً والذي ذهب ضحيته عشرات المدنيين العزل وأماكن سكنهم ومنشآتهم بعد تجاوز جيش الاحتلال كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين العزل خاصة ما جاء في معاهدة جنيف الرابعة 1949 وفي المادتين (3)(13).

عقدت الهيئة المستقلة العزم على رفع مذكرة للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة الاحتلال المسؤولين عن الاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني.

استشهد الفلسطيني سامح أقطش وأصيب أكثر من 100 آخرين في بلدة حوارة والقرى المجاورة لها جنوبي مدينة نابلس، وذلك بعد مقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار، في ذات الوقت شن المستوطنون هجمات انتقامية على منازل الفلسطينيين في القرى الفلسطينية، وأحرقوا أكثر من 80 منزلا ومنشأة تجارية وعددا كبيرا من السيارات الفلسطينية، في حين منعت قوات الاحتلال فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المنازل المشتعلة.