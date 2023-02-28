" الدلو" : يؤكد على عمق وقوة التاريخ والحضارة التي أسسها النبي

غزة- وكالة الرأي

شارك وفد مدير التربية والتعليم غرب غزة في مهرجان دار السلام الثقافي الذي تعقده مدرسة دار السلام الخاصة التابعة للمديرية، وضم الوفد مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية د.خالد المزين، ورئيس قسم الإشراف ا.فلاح الترك، والعلاقات العامة والإعلام ا.مجدي الخطيب.

ويهدف المهرجان الى تعزيز شخصية الطلبة وتعزيز مستوى الثقافة من خلال تعرفهم على الشخصيات التاريخية والصحابة عليهم السلام والحضارة الإسلامية، وتمثيل الدور المنوط بكل طالب، الذي يغرس فيهم الثقافة الصحيحة، ويساعد في إنشاء جيل واعي راقي مثقف بدينه وصاحب خلق.

وفي كلمته شكرا.حمدي الدلو مدرسة دار السلام إدارة ومعلمين على هذه المهرجان المتميز الذي يعكس مدى حرص المدرسة على بناء جيل متميز صاحب رؤيا هادفة.

مؤكداً على أن هذا المهرجان الثقافي يبين مدى عمق وقوة التاريخ والحضارة التي أسسها النبي محمد صل الله عليه وسلم، من أجل إرساء قواعد يتعلم الناس منها أساس حياتهم الصحيحة، وتقوم على هذه الأسس حضارة إسلامية عرقية قوية معتزة بعلمها وعلمائها.

وبين مدير التعليم أن توعية الطلبة بالتاريخ الاسلامي والشخصيات الإسلامية والصحابة الكرام هو من أسمى الرسائل التي تهدف لها العملية التعليمية، وتساعد في غرس القيم والاخلاق والسيرة في نفوس الطلبة.

وفي ذات السياق أكد أ.حمدي الدلو أن قلوبنا مع أهلنا في حوارة في النصف الثاني من الوطن المحتل لما يعانوه من هجمة شرسة من الاحتلال على بيوتهم وممتلكاتهم، مشدداً إلى ضرورة تكاثف كل الجهود لمحـ ـاربة المحتل الغاصب ودحره عن طريق العلم وبناء جيل قادر على قيادة الوطن وتحريره في المستقبل القريب.

هذا وتخلل المهرجان من العديد من الفقرات الفنية الهادفة، قدمها طلاب وطالبات المدرسة شملت القصائد الشعرية والاستعراضات التاريخية والعلمية، والنشيد الفني، التي أبدى الحضور إعجابهم الشديد بما قدمه طلبة دار السلام.

