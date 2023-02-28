الأوقاف وديوان الموظفين يتفقّدان لجان مقابلات التشغيل المؤقت الخاصة بالمساجد

غزة- وكالة الراي

تفقّد وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وديوان الموظفين العام لجان مقابلات عقود التشغيل المؤقت الخاصة بالمساجد؛ وذلك للاطّلاع على سير عمل اللجان، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بعملها.

وضمّ وفد الأوقاف مدير عام الشؤون الإدارية أ. ماهر يعقوب، ومدير عام القرآن الكريم د. محمد سالم، ومدير عام الحاسوب م. نائل الدهشان, ومدير دائرة الخدمات والمواصلات أ. عبد السلام عبيد في حين ضمّ وفد الديوان كلًّا من مدير عام التخطيط والسياسات أ. إياد أبو صفية، ومدير عام التعيينات أ. فدوان أبو شريعة.

بدوره ،أشاد يعقوب بدور ديوان الموظفين العام في الوصول إلى هذه المرحلة من مراحل معالجة احتياجات المساجد التابعة للوزارة من الكوادر البشرية العاملة فيها ،لافتًا أن المقابلات تتم وفق المحددات التي تم التوافق عليها بين الوزارة والديوان، بما يضمن فرص التنافس بين المتسابقين، والشفافية التامة في عملية التقييم، ورصد الدرجات.

من جانبه، أثنى وفد الديوان على الترتيبات التي قامت بها الوزارة من أجل استقبال المتسابقين، وتوفير اللوجستيات اللازمة لقاعات عقد المقابلات، متوجهًا بالشكر لوزارة الأوقاف على التعاون المشترك في سبيل عقد المقابلات على أعلى مستوى من الجودة.

