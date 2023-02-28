" ثابت" يفتتح مصلى مدرسة السيدة رقية الأساسية للبنات

غزة- وكالة الرأي

أكد د. زياد ثابت ان افتتاح مصلى للمدرسة يشكل رافعة قوية للمسيرة التعليمية وان ذلك يعود بالنفع والفائدة على طالبات المدرسة.

وبين" ثابت "ان صناعة وتربية الجيل على موائد القرآن والعقيدة للمحافظة على مجتمع مسلم يحافظ على مبادئه وقيمه ومقدساته، مشيراً إلى أن الذي يحافظ على دينه يحافظ على وطنه وثوابتة.

وقال د. ثابت خلال قص شريط افتتاح المصلى: "انه يوم من أيام الله عندما نفتتح المصليات والمساجد التي يذكر فيها اسم الله وتقام فيها الصلوات"، وأضاف :"نحن نلتقي اليوم في مدرسة السيدة رقية الأساسية بين زهراتنا وبناتنا والمتبرعين لندشن هذا المصلى بتبرع كريم من ذوي المرحومة ام رشاد عميرة.

يذكر أنه حضر قص شريط افتتاح مصلى مدرسة السيدة رقية د. محمود مطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، ود. أحمد أبو ندا وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، وأ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة ومدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية د. خالد المزين إلى جانب مديرة المدرسة أ. مرفت نعيم وعدد من رؤساء الاقسام في المديرية، وذوي المرحومة أم رشاد عميرة.

هذا وقد تم تكريم إدارة المدرسة على جهودهم الكبيرة في إنشاء المصلى.

