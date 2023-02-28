"الشباب والثقافة" تفتتح دورة تدريبية في المسرح لذوي الاعاقة السمعية

غزة- وكالة الراي

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم غرب غزة، دورة تدريبية متخصصة في المسرح (السيكودراما)، تستهدف عددًا من طلاب المرحلة الثانوية الموهوبين من ذوي الإعاقة السمعية الموهوبين في التمثيل.

وأوضح المدير العام للفنون والتراث والمكتبات الأستاذ عاطف عسقول أن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين الثقة بالنفس ومهارات التعبير عن أنفسهم، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن الموضوعات والقضايا التي تهمهم من خلال التمثيل والمسرح، لافتًا إلى أن الدورة تسهم في التفريغ النفسي لدى المشاركين فيها والتخلص من الآثار النفسية للحروب.

وأشار إلى أن الدورة تشمل تعريف المشاركين بتاريخ المسرح ودوره في حياة الشعوب عامة، ودوره المهم في دعم القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينية، مبينًا أن الدورة تتضمن جانب عملي لمساعدة المشاركين على فتح آفاق جديدة أمامهم والتعبير عن أنفسهم من خلال فنون ارتجالية بلغة الصم.

من جهته، بيّن مدرب الدورة الفنان محمد فيصل أن الدورة تستمر على مدار (4) أسابيع بواقع (20) ساعة تدريبية، لافتًا إلى أنه سيتم اختتام الدورة بتنفيذ عرض مسرحي هادف يسلط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بالفئة المستهدفة.

