العميد أبو جياب: "نسعى لرفع مستوى الوعي المروري لأصحاب المنشآت"

غزة - وكالة الرأي:

أكد نائب مدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد إبراهيم أبو جياب: "أن السعي لرفع مستوى الوعي والإرشاد المروري لأصحاب المنشآت الصناعية لضمان بيئة مرورية آمنة هي ضمن الأولويات والنقاط الرئيسية في الخطة المرورية لعام "2023.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اتحاد الصناعات الإنشائية بمحافظات غزة بحضور وفد من شرطة المرور والنجدة ممثلا بالعميد إبراهيم أبو جياب والرائد إبراهيم الللي، والسيد علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية والسيد نافذ أبو كميل رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية وأعضاء مجلس الإدارة وأصحاب شركات ومصانع الباطون.

وناقش الحضور العديد من النقاط التي تتعلق بالشاحنات والمركبات الثقيلة التي يتم استخدامها في نقل المواد والباطون الجاهز، أبرزها الآثار الناجمة عن تساقط الباطون على الأرض ووضع حلول لهذه المشكلة التي قد تتسبب بوقوع حوادث سير وإيقاع الأذى لمستخدمي الطريق، كذلك مناقشة الحالات التي يجب خلالها طلب أذونات مسبقة للصب وإغلاق الطرقات.

ودعا العميد أبو جياب أصحاب الشركات بضرورة كتابة أسماء الشركات على معدات الشركة (المضخات والمكاسر) وإظهار اللوحات التعريفية بشكل لافت ومرئي للجميع.

وأوضح العميد أبو جياب أن السلامة المرورية هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، لافتاً إلى هذا الأمر يتطلب من الجميع الالتزام بالقوانين والاجراءات التي تقوم بها شرطة المرور، مبينا أهمية الارتقاء بالمسؤولية الواجبة على كل شخص وشركة ومؤسسة وأهمية البناء والشراكة الحقيقية فيما بيننا للحفاظ على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.

بدوره أشاد السيد علي الحايك بالجهود التي تبذلها شرطة المرور لضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، مُثنيا على مدى العلاقة التي تربط الاتحاد بشرطة المرور من أجل خدمة أعضاء الاتحاد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح أعمالهم بما يضمن سلامة أبناء شعبنا على الطريق.

وأوضح الحايك أن قيادة شرطة المرور ممثلة بمديرها العميد تامر شحادة ونائبه العميد إبراهيم أبو جياب لم تدخر جهداً من أجل حل كافة الإشكاليات التي تواجه مركبات وآليات الاتحاد على الطريق.

واستمع وفد شرطة المرور لعدد من الاستفسارات والمشكلات ووعد بمتابعتها وحلها فور الانتهاء من اللقاء، مشيراً إلى أن مكاتب شرطة المرور مفتوحة أمام الجميع.