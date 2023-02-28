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المالية توضح آلية تسديد الرسوم في"الكلية العربية" من المستحقات

28 شباط / فبراير 2023 04:19

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت وزارة المالية بغزة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية.

وأوضحت المالية أن التسجيل من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/02/26 وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28.

وبينت أن من سيستفيد من التسجيل طلبة الدبلوم والبكالوريوس المسجلين بالفصل الدراسي الثاني بمبلغ 400 شيكل، (الموظف نفسه– الأب-الأم-ابن-ابنة-زوج-زوجة-أخ-أخت).

وذكرت أن يجب زيارة موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية). أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.

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