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الأسرى لـ "الرأي": العقوبات في سجن النقب تنذر بانفجار الأوضاع

28 شباط / فبراير 2023 08:11

أرشيف
أرشيف

غزة - بسام العطار - وكالة الرأي:

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أن الإجراءات والعقوبات الأخيرة التي يسعى بن غفير لتطبيقها على الأسرى في سجن النقب تصعيد خطير جداً ومساس مباشر بالواقع الحياتي للأسرى، ويقرب من انفجار الأوضاع.

وأوضحت الوزارة لـ "وكالة الرأي" مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات على الأسرى في سجن النقب، من منع الزيارات ووقف إدخال الملابس ومحاولة تفكيك البنية التنظيمية، "يقربنا من انفجار الأوضاع داخل السجون بشكل كبير".

وأكدت الوزارة أنه كلما صعدت إدارة السجون من عقوباتها على الأسرى، كلما ازداد الأسرى قوة وعزيمة على مواجهتها، مبينةً أن الأسرى يدركون أن هدف هذه العقوبات هو الضغط عليهم  لوقف خطواتهم التصعيدية والقبول بالحياة اللا إنسانية التي يريدها لهم المتطرف بن غفير.

وشددت على أن الحركة الأسيرة ستواصل نضالها وبرنامجها الاحتجاجي وخلال الأسبوع المقبل سيكون هناك تقييم للخطوات السابقة والانتقال لخطوات أكثر تأثيراً على إدارة السجون.

وأضافت": خلال هذا الأسبوع ستستمر الخطوات الإحتياجية من تأخير الخروج والعودة من الفورة وإرجاع الوجبات، والبدء بالإرباك الليلي داخل غرف السجن الذي يبدأ غداً الأربعاء، ويشمل التكبير والطرق على الأبواب، إضافة واستمرار الاعتصام في الساحات يوم الجمعة.

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