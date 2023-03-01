سلطة المياه: بدء تجهيز خطة حكومية لمواجهة الكوارث

غزة - وكالة الرأي

أكد عضو اللجنة الحكومية لادارة ومواجهة الازمات والكوارث م. تامر نصار ممثلا سلطة المياه وجودة البيئة على البدء بتجهيز خطة حكومية شاملة لإدارة ومواجهة الازمات والكوارث والتي ركزت علي موضوع الزلازل وتجهيز الطواقم والمعدات استعدادا لأي طارئ في الايام القادمة.

جاء ذلك، خلال عقد اللجنة الحكومية لادارة ومواجهة الازمات والكوارث اجتماعها الأول ، حيث أفاد م.زهدي الغريز أنه تم تحويل لجنة طوارئ الشتاء الى اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات والكوارث.

و جرى الاجتماع بمشاركة عدد من الوزارات الحكومية مثل وزارة الحكم المحلي والجامعة الاسلامية ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والمكتب الاعلامي الحكومي، وسلطة الطاقة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واتحاد البلديات.

وأكد الحضور خلال الاجتماع على ضرورة رفع درجة الجهوزية خاصة مع النشاط الزلزالي.