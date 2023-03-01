جودة البيئة تناقش تقييم الوضع البيئي للمنطقة الصناعية "كارني"

غزة - وكالة الرأي

عقدت سلطة المياه وجودة البيئة، اللقاء الرابع للجنة تقييم الوضع البيئي للمنطقة الصناعية (كارني)، بهدف دراسة الأثر البيئي الناتج في المنطقة.

وحضر اللقاء، رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، ود.م. محمد النجار رئيس اللجنة، و بمشاركة د. منذر سالم مدير عام وحدة مصادر المياه، وعدد من أعضاء اللجنة.

وافتتح اللقاء رئيس اللجنة، حيث رحب بالأعضاء، وعرض المهام المناطة باللجنة، حيث تم ابداء اعمال اللجنة بعرض تقديمي مقدم بواسطة م. محمود عياش، وشرح من خلاله أسباب المشكلة البيئية، ودراستها وإيجاد الحلو المتوفرة عالمياً لمعالجتها.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل معالجة المشكلة البيئية في شارع المنصورة من خلال تحديد الأسباب الرئيسية للمشكلة والتعامل وحلها بشكل دائم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما ناقش الحضور الحلول المطروحة والخطوات القادمة الخاصة بأعمال اللجنة.

فيما أشاد رئيس سلطة المياه بالجهود المبذولة، آملا بأن يتم تطبيق الحلول المطروحة لمعالجة المشكلة.