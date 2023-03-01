الدفاع المدني لـ" الرأي": تهالك المعدات يؤثر على عمل الجهاز

غزة - بسام العطار - وكالة الرأي:

قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن الجهاز يعاني من نقص حاد في المعدات وسيارات الإطفاء، التي أصبحت متهالكة بفعل الحصار واستمرار العدوان، واستهداف المقرات من قبل الاحتلال.

وأوضح بصل لـ "وكالة الرأي" بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من مارس، أن هناك نقص كبير في أجهزة التنفس وكمامات الأُكسجين وفرشات الهواء وأجهزة كشف الأحياء من تحت الأنقاض.

وأكد بصل أن توفر هذه المعدات سيعمل على تنفيذ المهام والأعمال الفنية لجهاز الدفاع المدني، بشكل أفضل وأسرع.

ووجه بصل بالتحية الى كافة أفراد الجهاز، الذين يعملون بظروف استثنائية في هذه المهنة، " مهنة الإنسانية، ومهنة الإطفاء والإنقاذ"، والذين يقومون بدورهم الإنساني في حماية الأرواح والموارد والإنجازات الوطنية.

وطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية في هذا اليوم، الى ضرورة إعادة بناء البنية التحتية لجهاز الدفاع المدني في غزة، حتى يتم أداء المهام وسرعة الاستجابة بشكل أفضل، وتأكيداً على استمرارية الجهاز بتقديم خدماته للمواطنين الفلسطينيين.