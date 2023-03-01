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الاقتصاد: دائرة القياس تجري 175 زيارة تفقدية بسوق الشيخ رضوان

01 آذار / مارس 2023 11:51

الاقتصاد: دائرة القياس تجري 15 جولة و175 زيارة تفقدية بسوق الشيخ رضوان
الاقتصاد: دائرة القياس تجري 15 جولة و175 زيارة تفقدية بسوق الشيخ رضوان

غزة - وكالة الرأي

نظمت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد 15 جولة و175 زيارة تفقدية في سوق الشيخ رضوان.

حيث قامت الدائرة بمتابعة تنفيذ خطة التفتيش والرقابة على الموازين داخل الاسواق الشعبية في قطاع غزة، والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب فيها.

وأنهى مفتشو الدائرة خلال جولاتهم وزياراتهم ترخيص الموازين في سوق الشيخ رضوان في محافظة غزة، وتم إصدار خلالها 69 شهادة.

وحررت الطواقم 51 محضر مخالفة أوزان لـ 51 صاحب منشأة لم يلتزموا بإجراءات الترخيص، داعية إياهم للالتزام بالإجراءات القانونية السليمة.
 وتستهدف الخطة جميع المحلات التجارية والأسواق وتشمل تنظيم زيارات فحص ومعايرة الموازين والتأكد من عملها حسب الأصول.

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