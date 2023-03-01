"الإعلامي الحكومي" يبحث سبل التعاون المشترك مع ديوان الموظفين

غزة- وكالة الرأي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، على أهمية التعاون المشترك مع ديوان الموظفين العام في سبيل تطوير العمل وتجويده، وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بالعمل الحكومي.

جاء ذلك، خلال استقبال المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأربعاء، وفداً من وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي التابعة لديوان الموظفين العام لبحث سبل التعاون المشترك.

وضم وفد الديوان، أ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. مهند دلول رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام، وأ. بلال حنيف مسؤول قسم العلاقات الدولية.

وكان في استقبال الوفد، مدير وحدة التنسيق الحكومي في المكتب الإعلامي الحكومي محمد حبيب، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا.

وناقشت الزيارة مجموعة من القضايا، أبرزها سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، والتي تأتي ضمن خطة قسم التعاون الدولي في ديوان الموظفين لتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

من جانبه أشاد حبيب بالجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان الموظفين في خدمة الموظفين والخدمات المقدمة لهم، إلى جانب حرص الديوان على مستويات النزاهة والشفافية العالية التي يلتزم بها في مهامه المختلفة، مبدياً استعداد "الإعلامي الحكومي" لأي تعاونٍ مشترك بين الجانبين.

بدوره أكد جودة على سعادته بهذه الزيارة والتي يطمح من خلالها ديوان الموظفين لتعزيز التعاون المشترك مع المكتب الإعلامي الحكومي، مشيداً بالدور الرائد الذي يقدمه المكتب الإعلامي الحكومي في خدمة المؤسسات الحكومية وإيصال الرسالة الإعلامية للمجتمع الفلسطيني.