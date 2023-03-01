الأوقاف تنفذ محاضرة علمية لمواجهة تحديات العصر

غزة - وكالة الرأي

نفّذت الدائرة العلميّة بوحدة التعليم الشرعيّ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة محاضرة علمية بعنوان: ( مقومات بناء طالب العلم في مواجهة تحديات العصر)، عبر تطبيق الزوم، استهدفت 150 من طلبة العلم الشرعيّ والدعاة داخل فلسطين وخارجها، بواقع ساعتين تدريسيّتين.

وتناولت المحاضرة ثلاثة محاور، تضمن المحور الأول: ماهية البناء العلمي وحدوده وضوابطه، وتناول المحور الثاني: همة طالب العلم وآلية علاج الفتور، في حين أن المحور الثالث تضمن: الغرور العلمي والتعصب المذهبي للعلماء، وقد ألقى المحاضرة الأمين العام المساعد لرابطة علماء المغرب العربي أ. د. أحمد الحسني الشنقيطي.

من جهته قدم مدير الدائرة العلمية أ. أحمد باسم أبو دلال بالشكر للمحاضر على ما قدمه من علم نافع بأسلوب سلس، وكما شكر المشاركين من الدعاة وطلبة العلم على مشاركتهم وحسن استماعهم، وفي ختام المحاضرة أجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات المشاركين.

بدوره تقدم نائب مدير عام التعليم الشرعي د. عبد الله يوسف أبو عليان بالشكر للدكتور المحاضر على هذه المحاضرة المتينة المنهجية، وحسن معالجاتها للإشكالية في الواقع، وكذلك شكر الدائرة العلمية على عنايتها بمقومات طالب العلم في مواجهة تحديات العصر ومعالجة مستجدات الواقع، والعمل على بصيرة.

بينما ذكرت الباحثة الشرعيّة في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلميّة د. مُيَسَّر أبو عمرة أن هذه المحاضرة هي تأصيلية تقعيديه تؤسس في بناء طلبة العلم، وتضع له القواعد والأسس التي ينطلق منها، وأنها أجابت على عدة أسئلة تدور في فكر طالب العلم، بينما هذه الأنشطة العلمية الإلكترونية التي تنفذها الدائرة العلمية هي متنوعة في موضوعاتها وعناوينها المميزة ومحتواها النافع.

ونوهت بأن الدائرة العلمية تسعى لرفعة طلبة العلم في داخل فلسطين وخارجها باستضافة علماء مشهورين بالعلم والتمكين في هذا المجال.