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المدهون يبحث مع الصليب الأحمر أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال

01 آذار / مارس 2023 12:51

المدهون يبحث مع الصليب الأحمر أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال
المدهون يبحث مع الصليب الأحمر أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال

غزة- وكالة الرأي

 ناقش وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة ا. بهاء الدين المدهون أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مع الصليب الأحمر الدولي.

جاء ذلك، خلال لقاء المدهون بمكتبه السيدة مريم مولر مديرة البعثة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، بهدف ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين بما يخدم قضية الأسرى.

 حيث جرى نقاش معمق حول الأوضاع الجارية في السجون وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات من قبل حكومة الاحتلال.

ورحب المدهون بوفد الصليب الأحمر، مشيرًا إلى  أن هذا اللقاء يأتي في توقيت مهم جدًا وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى داخل السجون في هذه المرحلة، وضمن جهود الوزارة في تعزيز وتطوير التواصل مع كافة الجهات لوضعهم في صورة وتطورات الأحداث الجارية في السجون.

وأضاف المدهون أن الوزارة تتطلع لدور أكبر وجهد أكثر فعالية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وخاصة فيما يتعلق بالإطلاع على القرارات الأخيرة الخاصة بالخبز والمياه، مما صعب وعقد من حياة الأسرى داخل السجون ودفعهم لخوض الخطوات الإحتجاجية، وكذلك ما شرعه الاحتلال مؤخرًا من قوانين وتشريعات كقانون إعدام الأسرى ومنع العلاج ومصادرة الأموال وسحب الإقامات، مطالبًا بأن يكون هناك جهود مضاعفة لتحقيق نتائج ملموسة على صعيد وقف الإجراءات الخطيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال وإدارة السجون.

بدورها شكرت السيدة مريم مولر وزارة الأسرى مقدرة جهودها في خدمة قضية الأسرى وذويهم، ومؤكدة على أهمية إبقاء قنوات التواصل والإتصال قائمة في إطار مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيرة أن الصليب الأحمر يتابع بشكل دائم قضية الأسرى الممنوعين من الزيارة واستمرار برنامج زيارات أهالي الأسرى دون انقطاع.

وأوضحت مولر أنها تتفهم القلق الكبير للأسرى وذويهم من الأحداث المتلاحقة والقوانين الصادرة مؤخرًا، ويقوم طاقمها بمتابعة هذه القضايا.

وأشارت إلى أنه برغم وجود الحكومة الحالية لدى الاحتلال فإن الصليب الأحمر مستمر في الإطلاع على ظروف وواقع الأسرى وليس بالضرورة أن يتم مشاركة الإعلام في هذه الجهود لإعطاء فرصة للحديث الثنائي مع إدارة السجون لتحسين الظروف المعيشية للأسرى.

وفي السياق، ناقشت الوزراة مع الصليب الأحمر عددًا من القضايا المهمة كالأسرى المرضى، وتوفير آلية اتصال للأسرى الممنوعين من الزيارة والتوكيلات القانونية للأسرى والرسائل المكتوبة بين الأسير وذويه، وتم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى لتسهيل هذه القضايا.

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