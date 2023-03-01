وكالة الرأي الفلسطينية هارون تؤكد على تطوير الجهد التكاملي لخدمة المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع اللغة العربية بوزارة التعليم يُناقش التجهيزات لعقد مؤتمره الثامن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش مع الإعلام الحكومي فكرة إطلاق برنامج بيئي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المعابر بالاقتصاد: استيراد 2642 شاحنة بضائع خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 15 هاتفًا خلويًا مسروقًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحاصر منزلاً في أريحا وسط اشتباكات مع المقاومين وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بتنظيم عمل المجموعات الخاصة للمتاحف وترخيصها وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يقدم كتيبات التشريعات لهيئة حقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تسعى لتطوير دليل وحدة المريض لتعزيز الخدمات المقدمة
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة المياه تناقش مع الإعلام الحكومي فكرة إطلاق برنامج بيئي

01 آذار / مارس 2023 01:49

سلطة المياه تناقش فكرة اطلاق برنامج بيئي
سلطة المياه تناقش فكرة اطلاق برنامج بيئي

غزة - وكالة الرأي

عقدت سلطة المياه وجودة البيئة اجتماعاً مع المكتب الاعلامي الحكومي لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين سلطة المياه وجودة البيئة والمكتب الاعلامي الحكومي.

وجاء الاجتماع بعد انعقاد لقاء مع مسؤول الخاص بانجازات وتطلعات سلطة المياه وجودة البيئة 2022/2023م.

حيث أفاد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا، أن الاجتماع جاء لتطوير وتنفيذ فكرة إطلاق برنامج بيئي واعتماده من قبل بعض الفضائيات المحلية او الاقليمية برعاية المكتب الاعلامي الحكومي الكريمة.

حيث طرحت الاعلامية شهيرة عودة فكرة البرنامج البيئي من خلال عدة محاور أبرزها معالجة بعض المشاكل البيئية من خلال طرحها على طاولة النقاش مع مختصين بمجالي المياه والبيئة.

في حين أفاد مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي أنه يمكن العمل على تطبيق فكرة البرنامج من خلال طرح عدة مواضيع وقضايا مرتبطة بقطاعي المياه والبيئة من خلال التشبيك مع الشركاء الاستراتيجيين لسلطة المياه وجودة البيئة.

فيما أكد مدير عام وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة د.منذر سالم أن البرنامج البيئي من خلال عرضه عبر الفضائيات يمكنه أن يخاطب كافة شرائح المجتمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟