سلطة المياه تناقش مع الإعلام الحكومي فكرة إطلاق برنامج بيئي

غزة - وكالة الرأي

عقدت سلطة المياه وجودة البيئة اجتماعاً مع المكتب الاعلامي الحكومي لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين سلطة المياه وجودة البيئة والمكتب الاعلامي الحكومي.

وجاء الاجتماع بعد انعقاد لقاء مع مسؤول الخاص بانجازات وتطلعات سلطة المياه وجودة البيئة 2022/2023م.

حيث أفاد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا، أن الاجتماع جاء لتطوير وتنفيذ فكرة إطلاق برنامج بيئي واعتماده من قبل بعض الفضائيات المحلية او الاقليمية برعاية المكتب الاعلامي الحكومي الكريمة.

حيث طرحت الاعلامية شهيرة عودة فكرة البرنامج البيئي من خلال عدة محاور أبرزها معالجة بعض المشاكل البيئية من خلال طرحها على طاولة النقاش مع مختصين بمجالي المياه والبيئة.

في حين أفاد مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي أنه يمكن العمل على تطبيق فكرة البرنامج من خلال طرح عدة مواضيع وقضايا مرتبطة بقطاعي المياه والبيئة من خلال التشبيك مع الشركاء الاستراتيجيين لسلطة المياه وجودة البيئة.

فيما أكد مدير عام وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة د.منذر سالم أن البرنامج البيئي من خلال عرضه عبر الفضائيات يمكنه أن يخاطب كافة شرائح المجتمع.