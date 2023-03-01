هارون تؤكد على تطوير الجهد التكاملي لخدمة المرأة الفلسطينية

غزة - وكالة الرأي

عقدت وزارة شؤون المرأة، اللقاء الأول لمراكز "تواصل"، حيث ضم الأعضاء من وحدات المرأة في المجالس البلدية والحكم المحلي، وذلك بحضورأ. أميرة هارون وكيل الوزارة، و م. منى سكيك مدير عام التخطيط في الحكم المحلي .

ورحبت هارون بوحدات المرأة في البلديات، مؤكدة على الهدف من مراكز التواصل وهو تطوير الجهد التكاملي بما يخدم المرأة الفلسطينية في كل المجالات.

وشددت هارون على أهمية البلديات للتعبئة والمناصرة لقضايا المرأة بمختلف مجالاتها، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة الفلسطينية واحتياجاتها، وأهمية مراكز تواصل في رصد احتياجات المرأة الفلسطينية في جميع المناطق.

من جهتها، أكدت سكيك عن أهمية التنسيق والمشاركة مع وزارة شؤون المرأة في تنفيذ البرامج والفعاليات الخاصة بالمرأة، معبرة عن أملها بأن تكون مراكز تواصل قناة مهمة في استيعاب وتسهيل تنفيذ المشاريع الخاصة بالمرأة.

وكانت عالية عيد رئيس مراكز تواصل، استعرضت خلال اللقاء خطة الوزارة لشهر مارس/ آذار، وذلك على شرف اليوم العالمي للمرأة وضرورة التعاون لإنجاح الأنشطة المشتركة.