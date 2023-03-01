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التوجيه السياسي ينظم لقاءً لطلبة جامعة فلسطين حول الابتزاز الإلكتروني

01 آذار / مارس 2023 02:05

التوجيه السياسي ينظم لقاءً لطلبة جامعة فلسطين حول الابتزاز الإلكتروني
التوجيه السياسي ينظم لقاءً لطلبة جامعة فلسطين حول الابتزاز الإلكتروني

غزة- وكالة الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة الوسطى، بالتعاون مع جامعة فلسطين، لقاءً مفتوحًا حول "الابتزاز الإلكتروني" استهدف طلبة جامعة فلسطين.

وحضر اللقاء كل من المقدم د. أحمد أبو دان، نقيب حسام أبو مصلح، ملازم أول محمد منصور من مكتب توجيه المحافظة، ود. سامر موسى عميد شؤون الطلبة.

وتحدث د. أحمد أبو دان عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تزايد استخدام الانترنت والعصف التكنولوجي المتزايد، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الوعي حول الاستخدام الآمن للحسابات الشخصية.

من جهته شكر د. سامر موسى هيئة التوجيه السياسي والمعنوي على عقد هذا اللقاء التوعوي والتثقيفي في ظل مخاطر وسوء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

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