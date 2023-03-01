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تعليم خان يونس ينفذ تدريباً لفرق الجودة والاعتماد المدرسي

01 آذار / مارس 2023 02:24

تعليم خان يونس ينفذ تدريباً لفرق الجودة والاعتماد المدرسي
تعليم خان يونس ينفذ تدريباً لفرق الجودة والاعتماد المدرسي

خان يونس- وكالة الرأي

افتتح  محمد حمدان مدير التربية والتعليم بخان يونس دورة الجودة والاعتماد المدرسي بمدرسة عكا الثانوية للبنات، والتي تستهدف فرق الجودة والاعتماد المدرسي بالمدارس.

ويتكون الفريق من: نائب المدير والمرشد التربوي ومجموعة من المعلمين المتميزين، وحضر: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية وأ. نهلة خلف الله مديرة المدرسة.
وفي كلمته رحب أ. حمدان بالحضور، مؤكداً أن المديرية ومدارسها تسعى دائما إلى تحقيق معايير الجودة، مشيراً إلى أهمية هذه الدورة في توضيح أهم المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالجودة والاعتماد المدرسي، والتعريف بمبادئ الجودة الشاملة، وتوضيح مفاهيم التقييم الذاتي وأهدافه.
وفي ذات الإطار افتتح د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية الدورة في مدرسة حيفا الأساسية للبنات، بحضور: د. هيلين الأغا رئيس قسم الترخيص والاعتماد المدرسي، وعدد من مديري المدارس.
وأوضح د. رمضان أن المديرية ارتأت انطلاق الدورات في عدد من المدارس على التوازي بحيث يتم الانتهاء من التدريب في أقرب وقت للبدء في المرحلة الثانية من الاعتماد المدرسي، متمنياً أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة.

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