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تعليم شرق خان يونس تطلق مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة

01 آذار / مارس 2023 02:27

تعليم شرق خان يونس تطلق مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة
تعليم شرق خان يونس تطلق مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة

خانيونس- وكالة الرأي
أطلقت مديرية التربية والتعليم مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة لجميع مدارس الثانوية بشرق خان يونس، وذلك بحضور د. أحمد لافي مدير التربية والتعليم شرق خان يونس، ود. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، أ. جهاد الأغا رئيس قسم الإشراف.

وفي كلمته أشاد لافي بجهود قسم الإشراف التربوي بالمديرية في رعاية ومتابعة هذه المسابقة التنشيطية وغيرها من المسابقات التي تحدث حراكًا لدى طلبة الثانوية، خاصة الطلبة المتفوقين منهم، مؤكدًا على أهمية المسابقة في زيادة التحصيل العلمي وإثراء المعارف المنهجية لدى الطلبة، مشيرًا إلى أن المسابقة لاقت تجاوبًا واضحًا من الطلبة وإدارات المدارس والمعلمين على حد سواء.

من جهته أوضح الأغا أن هذه المسابقة تهدف إلى بث روح المنافسة بين الطلبة المميزين في المدارس الثانوية؛ وحثهم على مزيد من الاجتهاد والدراسة لتحقيق أعلى المراكز، منوهاً إلى أن المسابقة توضع من المنهاج الدراسي بواسطة معلمين ومشرفين لهم خبرات طويلة في امتحانات الثانوية العامة.

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