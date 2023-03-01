وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لكافة خطوات الأسرى الإداريين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الاحتلال لن يستطيع أن يخمد نار المقاومة المتوقّدة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: توفر كميات كافية من البيض المخصب لشهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية العدل والصحة تبحثان إجراءات التراخيص للمهن الصحية وكالة الرأي الفلسطينية العدل و العمل يناقشان آليات تحسين ظروف العمل لأصحاب الحرف وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تحذر من المصادقة على قرار إعدام الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُوقّع مذكرة تفاهم لتسليم وتطوير وحدة إنتاج الغاز الحيوي
أخبار » الأخبار الحكومية

العدل و العمل يناقشان آليات تحسين ظروف العمل لأصحاب الحرف

01 آذار / مارس 2023 02:41

العدل و العمل يناقشان آليات تحسين ظروف العمل لأصحاب الحرف
العدل و العمل يناقشان آليات تحسين ظروف العمل لأصحاب الحرف

غزة - وكالة الرأي

بحث وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، آليات تحسين ظروف العمل لأصحاب المهن والحرف المنتسبين لدى النقابات لتحقيق أهداف اقتصادية مع مدير وحدة علاقات العمل أ. شادي حلس بوزارة العمل.

وأكد المستشار الحتة على ضرورة توفير مستوى معيشة جيد لأصحاب الحرب وتحقيق نمو اقتصادي وتطوير مستوى التشغيل للعمالة وإعادة توزيع الدخل على الفئات الهشة.

من جانبه أكد أ. شادي حلس على كافة هذه النقاط، مؤكداً على ترحيبه بالتعاون بين وزراتي العدل والعمل فيما يخدم فئة العمال المنتسبين للنقابات.

وتشرف وزارة العدل على قرابة 45 نقابة عمالية وحرفية في قطاع غزة تخدم آلاف المنتسبين، وتركز الوزارة أهدافها من الإشراف والرقابة على أهمية تحسين أوضاع العمالة وتطوير مهاراتهم وتقديم خدمات حقيقية لهم من خلال النقابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟