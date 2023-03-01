العدل و العمل يناقشان آليات تحسين ظروف العمل لأصحاب الحرف

غزة - وكالة الرأي

بحث وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، آليات تحسين ظروف العمل لأصحاب المهن والحرف المنتسبين لدى النقابات لتحقيق أهداف اقتصادية مع مدير وحدة علاقات العمل أ. شادي حلس بوزارة العمل.

وأكد المستشار الحتة على ضرورة توفير مستوى معيشة جيد لأصحاب الحرب وتحقيق نمو اقتصادي وتطوير مستوى التشغيل للعمالة وإعادة توزيع الدخل على الفئات الهشة.

من جانبه أكد أ. شادي حلس على كافة هذه النقاط، مؤكداً على ترحيبه بالتعاون بين وزراتي العدل والعمل فيما يخدم فئة العمال المنتسبين للنقابات.

وتشرف وزارة العدل على قرابة 45 نقابة عمالية وحرفية في قطاع غزة تخدم آلاف المنتسبين، وتركز الوزارة أهدافها من الإشراف والرقابة على أهمية تحسين أوضاع العمالة وتطوير مهاراتهم وتقديم خدمات حقيقية لهم من خلال النقابات.