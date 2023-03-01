الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

غزة-الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيُخصص غدًا للمسافرين ضمن الحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/8)، إضافة للمسافرين في الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/8).

وأكدت، على أهمية تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الهيئة إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت المواطنين المسافرين إلى ضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.

ونوهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.