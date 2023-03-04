أول عربى ينطلق فى مهمة طويلة لناسا إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت شبكة سبايس إكس Space X مهمة جديدة إلى محطة الفضاء الدولية فى مهمة لناسا تضم أول شخص من العالم العربى يذهب فى مهمة طويلة تستمر لعدة أشهر.

وانطلق صاروخ فالكون من مركز كينيدى للفضاء بعد منتصف ليل الخميس بقترة وجيزة بتوقيت الولايات المتحدة، وأضاء سماء الليل بينما كمان متجها قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وشاهد ما يقرب من 80 متفرجا من الإمارات العربية انطلاق الصاروخ من منصة الإطلاق مع انطلاق رائد الفضاء سلطان النيادى، ثانى إماراتى يطير إلى الفضاء، فى مهمته التي تستغرق ستة أشهر.

ويتواجد فى كبسولة دراجون أيضا، التي من المقرر أن تصل إلى المحطة الفضائية يوم الجمعة، من ناسا ستيفين بوين، غواص البحرية المتقاعد الذى شارك فى ثلاث رحلات فضائية، ووارين "ودى" هوبرج الباحث السابق فى معهد ماسوشستس للتكنولوجيا، وأندري فيديايف مبتدئ الفضاء المتقاعد من القوات الجوية الروسية.

وكانت أول محاولة لإطلاق الرحلة يوم الاثنين الماضى قد تم إلغائها يوم الاثنين الماضى فى اللحظة الأخيرة بسبب فلتر مسدود فى نظام تشغيل المحرك.

وسيحل هذا الطاقم محل فريق أمريكى روسى ياباني كان موجودا فى المحطة الفضائية منذ أكتوبر الماضى. ومن سكان الفضاء الآخرين أيضا روسيين وأمريكى الذين تمت مضاعفة فترة بقائهم التي كانت يفترض أن تستمر ستة أشهر، حتى سبتمبر الماضى، وذلك بعد تسرب من كبسولة سويز.

وعمل سلطان النيادى، مهندس الاتصالات كمساعد لأول رائد فضاء إمارات هزاع المنصورى، الذى قاد صاروخا روسيا على المحطة الفضائية عام 2019 فى زيارة استغرقت أسبوع.