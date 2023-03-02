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من التخصصات الطبية

وزارة العمل توقع عقود لتشغيل 274 خريجًا بوزارة الصحة

02 آذار / مارس 2023 10:57

جانب من توقيع عقود المستفيدين من المشروع
جانب من توقيع عقود المستفيدين من المشروع

غزةوكالة الرأي:

أنهت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل، اليوم الخميس، توقيع عقود 274 خريج لصالح وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، إن المشروع يأتي بالشراكة مع جمعية غزة للثقافة والفنون وبتبرع كريم من الحكومة الألمانية والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضافت أن المشروع يهدف لتشغيل 274 خريجا من التخصصات الطبية "طبيب بشري، حكيم جامعي، تحاليل طبية"، وكذلك من العمال، وذلك بعد عقد مقابلات فنية في مديريات العمل بقطاع غزة.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستبدأ خلال الفترة المقبلة بتشغيل عدد ٩٠ خريج وعمال مهرة بوزارة الصحة ضمن المشروع النرويجي.

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