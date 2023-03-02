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الشرطة المجتمعية برفح تُنظم 15 محاضرة توعوية خلال فبراير

02 آذار / مارس 2023 11:26

الشرطة المجتمعية برفح تُنظم 15 محاضرة توعوية خلال فبراير
الشرطة المجتمعية برفح تُنظم 15 محاضرة توعوية خلال فبراير

غزة - وكالة الرأي

نظمت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح سلسلة محاضرات ولقاءات توعوية استهدفت طلاب وطالبات عدد من المدارس والملتحقين في الجمعيات المدنية والمراكز المهنية، والمساجد، حول الابتزاز الإلكتروني والتحصين الأسري.

وبينت الشرطة المجتمعية أن المحاضرات شملت طلاب وطالبات مدارس الشوكة، والعقاد، والقدس، ومدرسة أ للبنين، والملتحقين بمركز التدريب المهني، وجمعية اتحاد الكنائس، وجمعية المرأة الريفية، وجمعية حواء المستقبل، وتجمع لمسة وفاء، إضافة إلى تنظيم محاضرتين في مسجد السنة ومسجد علي بن أبي لخريجات الجامعات.

وأوضحت الشرطة المجتمعية بأن المحاضرات تناولت الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجابياتها، وسلبياتها، والابتزاز الإلكتروني، والطرق السليمة لمعالجته، إضافة إلى التحصين الأسري.

يشار إلى أن هذه المحاضرات تأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي تقوم بها الشرطة المجتمعية، بهدف توعية أبناء شعبنا بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وسبل مواجهتها والتصدي لها.

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