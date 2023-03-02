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سلطة البيئة تناقش اعتماد خطة تشجيير وادي غزة

02 آذار / مارس 2023 11:34

سلطة البيئة تناقش اعتماد خطة تشجيير وادي غزة
سلطة البيئة تناقش اعتماد خطة تشجيير وادي غزة

غزة - وكالة الرأي

عقدت لجنة إعادة تشجير وادي غزة في سلطة المياه وجودة البيئة، اجتماعاً خاصاً لاعتماد خطة التشجير مع بداية شهر ابريل الحالي.

واستعرض ممثل المكتب الاستشاري د.رامي زيارة، كافة المواصفات الفنية للمشروع وجدول الكميات وأفاد بأنه سيتم تشجير 7 مناطق حاليا من أصل 23 منطقة مقترحة بحوالي 1200 شجرة من النباتات الأصيلة.

وأكد مسيّر وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م.محمد مصلح، على ضرورة توفر العناية والحماية الكاملتين للمشروع ضمانا لنجاحه.

كما أكد على اعتماد آلية واضحة لري الأشجار، كما اقترح اضافة أنواع نباتية أخرى تتميز بمواصفات مميزة ولها تنوع حيوي حضاري بيئي.

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