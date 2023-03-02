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المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة التحقيق في الجرائم الإلكترونية

02 آذار / مارس 2023 11:54

المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة التحقيق في الجرائم الإلكترونية
المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة التحقيق في الجرائم الإلكترونية

غزة -وكالة الرأي

افتتح المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، بالتعاون مع هيئة القضاء العسكري دورة  التحقيق في الجرائم الإلكترونية ضمن برنامج السادة القضاة العسكريين.

جاء ذلك، بحضور المستشار حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، عقيد فضل الجديلي نائب رئيس هيئة القضاء العسكري، القاضي حسان سعد مدير التدريب القضائي بالهيئة، والمستشار حسين أبو سعدة مدير إدارة المباحث الإلكترونية ـ محاضر اللقاء الأول.

ورحب المستشار حاتم أبو عيشة بالحضور جميعاً، مبيناً أهمية الدورة التي تأتي ضمن الخطوات العملية، لما أفرزته النقاشات والأوراق العلمية التي عرضت في المؤتمر العلمي الدولي بعنوان "الجريمة الإلكترونية، المخاطر وسبل المواجهة القانونية"، بما يحفظ حقوق المواطنين.

وأشاد المستشار أبو عيشة بسبل التعاون مع هيئة القضاء العسكري، والتي انبثق عنها تنفيذ الدورة للارتقاء بقدرات ومهارات السادة القضاة العسكريين وأعضاء هيئة القضاء العسكري، بما يسهم في تطوير العمل، وتحقيق رسالة العدالة الناجزة.

بدوره، رحب عقيد فضل الجديلي بالحضور، مبيناً أهمية الدورة لتطوير مهارات السادة القضاة ورفع كفاءة الأداء، ومثمناً جهود المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في تنفيذ الدورة للارتقاء بالعمل، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار والأمن للوطن والمواطن.

وتحدث المستشار حسين أبو سعدة خلال اللقاء الأول في عنوان " مقدمة في الجريمة الإلكترونية"، كمحور من ستة محاور يتناولها برنامج الدورة بواقع 18 ساعة تدريبية.

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