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"الأوقاف": آخر موعد لتسديد الدفعة الأولى للحجاج المسجلين اليوم

02 آذار / مارس 2023 12:00

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أن اليوم الخميس هو الموعد النهائي لتسديد الدفعة الجزئية الأولى البالغة 1500 دينار للمواطنين المسجلين للحج والمقبولين لدخول القرعة التي سيتم إجراؤها للعام الحالي والعام القادم لإثبات جدية التسجيل للحج.

وقال مدير عام الحج والعمرة بالوزارة عادل صوالحة في تصريح لوكالة "الرأي" إن عدد المسجلين للحج لهذا العام بلغ حوالي 42 ألف مواطنا، بينما بلغ عدد المسددين حتى يوم أمس 18400، متوقعا وصول العدد إلى أكثر من 20 ألف بعد انتهاء دوام اليوم.

وأضاف صوالحة أن آلية إثبات جدية التسجيل للحج والمتمثلة بتسديد الدفعة الجزئية الأولى تم العمل بها خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن عدد حجاج قطاع غزة المقرر لهذا العام يبلغ 2508 حاج وحاجة، منهم 500 مؤجلين من العام الماضي، غالبيتهم من كبار السن، الذين لم يُسمح لهم السفر بسبب شرط العمر.

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