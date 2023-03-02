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الرقابة الصناعية بالاقتصاد تنظم زيارات ميدانية على مصانع النسيج

02 آذار / مارس 2023 12:05

الرقابة الصناعية بالاقتصاد تنظم زيارات ميدانية على مصانع النسيج
الرقابة الصناعية بالاقتصاد تنظم زيارات ميدانية على مصانع النسيج

غزة - وكالة الرأي
قالت دائرة الرقابة الصناعية التابعة للإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد، إن اللجان الفنية الميدانية نظمت زيارات ميدانية على منشآت صناعية تعنى بالصناعات "المعدنية، الخياطة والنسيج وغذائية وخشبية" موزعة على محافظات القطاع.

وأوضح م. محمد شاهين رئيس قسم الصناعات التحويلية، أن القسم يركز خلال هذه الفترة على متابعة منشآت الملابس والنسيج، والتأكيد على تصويب الوضع القانوني لهذه المنشآت.

وأضاف شاهين، أن أغلب مصانع النسيج عادت للعمل وزادت طاقتها الإنتاجية بفعل الانفتاح على الأسواق الخارجية، وتوجيهات للمصانع في سبيل تطوير العمل.

وتابعت الطواقم خلال زياراتها محاضر التحفظ ومحاضر الضبط، ومواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وتم خلال الزيارات التفتيشية والرقابية على المصانع توجيه إرشادات فنية ملزمة لأصحاب المنشآت الصناعية، واخطار منشآت صناعية للتوجه لدائرة الترخيص الصناعي وتسوية وضعها القانوني.

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