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فوز فريق تعليم خان يونس في بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية

02 آذار / مارس 2023 12:29

فوز فريق تعليم خان يونس في بطولة كرة القدم المركزية للمرحلة الثانوية
فوز فريق تعليم خان يونس في بطولة كرة القدم المركزية للمرحلة الثانوية

غزة - وكالة الرأي
 تُوج فريق مديرية تعليم خان يونس، بلقب بطولة كرة القدم المركزية لمديريات التعليم في قطاع غزة للمرحلة الثانوية بنين بعنوان "القدس عاصمة فلسطين 3"، بعد فوزه على فريق تعليم رفح بهدف نظيف على أرض ملعب فلسطين بغزة.

وحضر حفل اختتام البطولة د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، وأ. عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة، ود. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، وأ. حمدي الدلو مدير عام الأنشطة التربوية، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. محمد حمدان مدير تعليم خان يونس، وأ. عبد الغني الشيخ مدير دائرة الأنشطة الرياضية والكشفية، وأ. بكر مرتجى رئيس قسم النشاط الرياضي، وعدد من موظفي الوزارة والمديريات.

وأكد ثابت أن هذا النشاط يأتي ضمن برامج الوزارة الهادفة لتنمية قدرات ومهارات طلبة المدارس في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، وتعزيز الروح الرياضية عندهم، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المديريات، مقدماً الشكر والتقدير للفرق والطلبة المشاركين وجميع من ساهم في إنجاح البطولة.

وأوضح وكيل الوزارة أن وزارته أطلقت على البطولة اسم القدس عاصمة فلسطين لترسيخ حب الوطن، حيث جاءت البطولة ضمن برنامج الوزارة الهادف لغرس وتعزيز القيم الوطنية في نفوس الطلبة.

وفي ختام المباراة تم توزيع الكؤوس والميداليات والهدايا على الفائزين والقائمين على البطولة.

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