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الأوقاف توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإسراء لبناء مسجد داخل مقر الجامعة

02 آذار / مارس 2023 12:34

الأوقاف توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإسراء لبناء مسجد داخل مقر الجامعة
الأوقاف توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإسراء لبناء مسجد داخل مقر الجامعة

غزة - وكالة الرأي

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، مع رئيس جامعة الإسراء بغزة د. عبد الخالق الفرا مذكرة تفاهم لبناء مسجد داخل مقر الجامعة, بتمويل كريم من مجموعة (AK) الخيرية.

وحضر مراسم التوقيع كل من مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم ومدير صندوق الزكاة م. جهاد حلس, و د. أحمد الحساينة نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية, ود. علاء مطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية, ود. رأفت الهور مدير العلاقات العامة, وأ. منذر عزام مدير شؤون الطلبة.

بدوره قدم الأغا شكره وتقديره للمتبرع على لمسته الكريمة ومساهمته في مشاريع بناء المساجد معرباً عن أمله في أن تتواصل جهود الخيريين من أبناء الأمتين العربية والإسلامية في تقديم الدعم الكامل لبناء المساجد.

ولفت إلى أن وزارته تولي ملف المساجد اهتماماً كبيراً لما لها من دور في بناء الجيل وصناعة القادة, منوهاً بأن بناء مسجد تداخل مقر الجامعة يُعد عنواناً رئيساً لتخريج جيل من الطلبة الملتزم بعبادته وصلاته.

بدوره ثمن الفرا جهود وزارة الأوقاف ودورها في رعاية مشاريع اعمار وبناء المساجد وخدمتها لبيوت الله, مبيناً أن الهدف من بناء هذا المسجد هو رضا الله عز وجل.

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