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مدير أوقاف رفح يبحث آليات تطوير مرافق مقبرة تل السلطان

02 آذار / مارس 2023 01:05

مدير أوقاف رفح يبحث آليات تطوير مرافق مقبرة تل السلطان
مدير أوقاف رفح يبحث آليات تطوير مرافق مقبرة تل السلطان

رفح- وكالة الرأي

بحث مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عام،  مع لجنة مقبرة تل السلطان الغربية آليات تطوير مرافق المقبرة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في رعاية المقابر والاهتمام بها.

بدوره، أكّد أبو عامر أن الأوقاف تولي ملف المقابر اهتمامًا كبيرًا، وتبذل جهودًا كبيرة في ترتيب مرافق المقابر، وتركيب أعمدة الكهرباء، وتحسين المنظر الجمالي لها، منوهًا بأن مقابر المحافظة ستشهد تطورًا في آلية العمل بها، ومتابعة عملية دفن الموتى بما يتناسب مع مساحة المقبرة، وإمكانية استيعاب القبور.

وأشاد بجهود لجنة المقابر المبذولة في تنفيذ ما يلزم من أعمال لصيانة المقابر بشكل مستمر، والاهتمام بها بما يتناسب مع حجم المقابر ومساحتها.

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