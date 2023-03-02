الأوقاف تنفّذ ورشة عمل حول ضوابط جمع التبرعات من المساجد

غزة - وكالة الرأي

نفّذت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، بالتعاون مع وحدة الزكاة والإغاثة في وزارة الأوقاف ورشة عمل، استهدفت رؤساء لجان الزكاة في المناطق، وأمناء الصناديق التابعة لهذه اللجان؛ بهدف شرح ضوابط عملية جمع التبرعات النقدية والعينية من المساجد.

جاء ذلك، بحضور مدير دائرة السياسات والتخطيط أ. محمود سعيد، ورئيس قسم الخزينة أ. عبدالله فرج الله، ومسؤول لجان الزكاة أ. عوض غيضان.

وتناول اللقاء مناقشة آليات الجمع المتّبعة، والإشكاليات التي تواجه عمل اللجان في الميدان، وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى سماع مقترحات الحضور حول كيفية تجويد خدمات اللجان وبيئة عملها.

بدوره أشار سعيد إلى أن نظام عملية جمع التبرعات التي حدّدتها الوزارة سيعمل على استبدال عمليات الجمع العشوائية بنظام الصناديق الثابتة، بما يضمن شفافية عملية الجمع، وضبطها.

وأضاف: "إن التعامل مع هذه الصناديق سيتم من خلال أعضاء اللجان ومجالس إدارة المساجد التي ستتولى إجراءات صرف المساعدات على مستحقّيها وفق اللائحة الداخلية للجان الزكاة"، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط حسابات لجان الزكاة بحساب رئيس تابع لوزارة الأوقاف؛ ليتيح هذا الربط للوزارة الاطلاع على الحسابات ومعرفة الأرصدة لدى البنوك لأغراض الإحصاءات الرسمية.