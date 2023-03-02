مدير القرآن الكريم بالأوقاف يبحث آليات تنفيذ اختبارات المشروع القرآني

غزة - وكالة الرأي

بحث مدير دائرة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف حمد النجار، مع رؤساء الشُّعَب في المديريات على مستوى المحافظات آليات تنفيذ اختبارات المشروع القرآني، الخاص بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وتثبيتها، وسردها في جلسة واحدة.

بدوره أوضح النجار، أن تنفيذ المشروع سيبدأ في 8 مارس في العام الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة في آن واحد، منوهًا بأن الاجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالعمل، ومتابعة الدورات التطويرية، وتحديث البيانات الخاصة بالأقسام على البرنامج المحوسب.

وأشاد في الوقت ذاته بجهود رؤساء الشُّعَب المبذولة في إنجاح حلقات التحفيظ، والارتقاء بها.