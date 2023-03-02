موسم الحج .. هكذا تعمل وزارة الأوقاف لإتمام ترتيباته

غزة - الرأي - آلاء النمر

ينتظر أكثر من 42أ لف فلسطيني مسجل لأداء مناسك الحج عبر شركات السفر والحج المحلية لهذا العام إعلان وزارة الأوقاف عن موعد إجراء القرعة التكميلية التي تنحصر في 2508 حاج، من بينهم 525 حاج بمثابة المسجلين للحج نظراً لتأجيل أسمائهم منذ العام 2013.

"هذا العدد الكبير المسجل لأداء مناسك الحج والذي أكد جديته بدفع المبلغ المقر كدفعة أولية تقدر بـ 1500 دينار، يشرح الحاجة الضرورية والملحة لدى المواطنين في قطاع غزة، الأمر الذي دفعنا لتقديم كتاب لوزارة الحج السعودية لزيادة أعداد الحجاج كـ مكرمة سعودية للفلسطينيين"، يقول مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة في وزارة الأوقاف عادل صوالحة.

ويضيف صوالحة خلال حديثه لوكالة "الرأي" أنه تم إعادة تأهيل وترخيص 72 شركة من شركات الحج والعمرة؛ للعمل حسب الشروط واللوائح المعمول بها في الوزارة"، موضحاً أنه بعد توقيع البرتوكول الخاص بالحج، تقرّر عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، والعدد هو 2508 حاجٍّ وحاجّة.

قرعة بنظام جديد

ويبين أنه سيتم اعتماد القرعة الإلكترونية مع اعتماد نظام النقاط للمرضى وكبار السن وعدد مرات التسجيل، حيث يعطى نقطة للمسجّلين الذين تتراوح أعمارهم بين (60-50) عامًا، ويعطى نقطتين للمسجّلين الذين تتراوح أعمارهم بين (70-60) عامًا، ويعطى ثلاث نقاط لمن تبلغ أعمارهم (70 عامًا) أو أكثر.

ويفيد صوالحة، بأنّ مريض السرطان سيعطى نقطة واحدة بعد إثبات الحالة بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، ويعطى نقطتين عن كل سنة تسجيل، بحيث يستفيد المسجّل من عدد السنوات التي سجّلها، مشيراً إلى أن عدد النقاط يزيد من فرصة صدور اسم الحاج ضمن القرعة العلنية.

ويوضح أنّ لجنة الحج اعتمدت تقسيمات المناطق الجغرافية كما كان معمول به سابقًا، مع اعتماد أعداد السكان حسب آخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

مكرمة الشهداء

"وافقت المملكة العربية السعودية على منح فلسطين مكرمة حجاج لـ 1000 حاج وحاجة، وتقسم إلى 500 للمحفظات الشمالية و500 للمحفظات الجنوبية، ضمن معايير محددة مسبقاً تخضع لتوقيت استشهاد ابنهم ما بعد 2006 حتى استنفاذ أعداد ذوي الشهداء"، يقول صوالحة.

ويشير إلى أن البعثة الفلسطينية ستتوجه في الأيام العشر الأول من شهر مارس نحو المملكة العربية السعودية لتأمين مسكن الحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة، واستكمال توقيع عقود تأمين الحجاج عبر الطريق البري المصري والجوي كذلك، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد التسعيرة النهائية.

وبخصوص تحديد التسعيرة النهائية للحج والتي تهم المواطن الفلسطيني، فإنها بلغت العام الماضي 3400 دينار، وكل عام ربما يختلف عن سابقه ببعض الترتيبات والإجراءات، وفي هذا الصدد يشير إلى إمكانية الإعلان عن تسعيرة الحج بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وذلك بعد إنهاء الترتيبات.

من أهم التحديات التي تقابل الحجاج والمعتمرين في قطاع غزة، طول الطريق البري الذي ينغص على كبار السن والذي تتجاوز ساعاته الخمسة عشر ساعة ذهباً، على خلاف دول العالم الذين يتوجهون إلى مطار دولتهم نحو المملكة العربية السعودية خلال مدة أقصاها ساعتين.

وتقدم الصوالحة بعدد من النصائح والتي لا بد من الحاج التحلي بها، وخصوصاً كبار السن، على أن يحافظ الحاج على علاجه اللازم، فضلاً عن تمتع الحاج بالصبر ليحظى بأجر المشقة والعبادة.

وتوقّع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سنوياً برتوكول الحج ضمن النظام المعمول به مع كل دول العالم الإسلامي، والذي يوضح أماكن مِنى وصعيد عرفات، ويتضمن تفاصيل خروج ودخول المطارات وعدد التأشيرات والبعثات المختلفة الخاصة بفلسطين.