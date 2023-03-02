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وزارتا المرأة والتعليم تناقشان تطوير آليات الوقاية للفتيات في المدارس

02 آذار / مارس 2023 02:05

وزراتا المرأة والتعليم تناقشان تطوير آليات الوقاية للفتيات في المدارس
وزراتا المرأة والتعليم تناقشان تطوير آليات الوقاية للفتيات في المدارس

غزة - وكالة الرأي

عقدت وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لقاء تفاكري حول تطوير وتجويد آليات الوقاية والحماية للفتيات الناجيات من العنف في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في قطاع غزة، حيث يعد هذا اللقاء الأول ضمن اللقاءات السبعة المقررة سلفاً، و تستهدف المديرات والمرشدات في المدارس التابعة لمديريات القطاع.

ويأتي ذلك، ضمن سعى وزارة شؤون المرأة إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال. 

بدورها، أوضحت أ. وفاء أبو ميري ممثل وزارة شؤون المرأة، أن اللقاءات التفاكرية المتجددة بين شؤون المرأة والتعليم، تهدف إلى تفعيل آليات الوقاية والحماية للفتيات الناجيات من العنف في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في قطاع غزة.

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