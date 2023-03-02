مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

غزة- وكالة الرأي

تزينت مدرسة دار الأرقم للبنات، بحفظة كتاب الله المشاركين الفائزين في المسابقة الأرقمية القرآنية ومشروع السرد القرآني الذي حمل عنوان "اللآلئ الحِسان لتكريم حفظ وسَردِ القُرآن"، ويستهدف المشروع طلبة المدرسة.

وحضر حفل التكريم حضور حكومي رسمي وشعبي وجماهيري ضم كل من د.عبد الخالق العف رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأرقم التعليمية، وأ.د.عبد الرحمن الجمل رئيس دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة، ومدير التربية والتعليم غرب غزة أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام في المديرية ومديرتي المدرستين أ.ناريمان الغماري، وأ.نيفين الزميلي.

وقال د.عبد الرحمن الجمل: "جئنا اليوم لنحتفي بحفاظ المدرسة بمن خصهم الله وأعلى قدرهم وأكرمهم، إذ سرد القرآن بمشروع اللآلي الحسان 81 طالب وطالبة"، وذكر د.الجمل أن "دار القرآن الكريم والسنة ومعها كل المؤسسات القرآنية من وزارة الأوقاف، ومراكز القرآن في قطاع غزة والمدارس الشرعية والعديد من المؤسسات التي أخذت على عاتقه خدمة كتاب الله في بلادنا الحبيبة". وقدّم الشكر الجزيل لكل من بذل جهدًا في إنجاح مشروع "اللآلئ الحسان".



ووصف أ.حمدي الدلو الحفل القرآني لتكريم حفظة كتاب الله بالعرس الفلسطيني الحقيقي، قائلاً "حق لأهلنا وشعبنا وأمتنا أن يشعروا بالعز والفخر". وقال مدير التربية والتعليم غرب غزة في كلمته: "ليس صدفةً أن نرى ذلك في أرضنا وفلسطيننا فحسب؛ لأن هنا منطلق الخير، إن قوة شعبنا نراها اليوم بحفظة كتاب الله".

وأشار أ.حمدي الدلو إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مدارسنا الذي يشجع طلبتنا الذين هم رأس مال المسيرة التعليمية على حفظ كتاب الله عز وجل.

وفي كلمة له نيابة عن مجلس إدارة جمعية مدارس دار الأرقم التعليمية د.وائل الزرد أكد فيها أنّ هذا المشروع يأتي في سياق الاهتمام الخاص بتحفيظ القرآن وأهله، ويشكل هذا المشروع رسالة تحدي وصمود لشعبنا، وتعزيز له في مواجهة الاحتلال ومقاومته.