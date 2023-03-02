وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العمل يناقش العديد من الملفات المشتركة مع بلدية جباليا وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا المرأة والتعليم تناقشان تطوير آليات الوقاية للفتيات في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العمل يُقدم التعازي لعائلة العامل الغول وكالة الرأي الفلسطينية العمل تُعزز الشراكة في العديد من الملفات مع بلدية بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة التقوى الثانوية للبنين تُنفذ درساً في منهاج الرياضيات للثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية موسم الحج .. هكذا تعمل وزارة الأوقاف لإتمام ترتيباته وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: استيراد 10,138 شاحنة محملة بالسلع خلال شهر فبراير وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد واتحاد الصناعات الغذائية يناقشان تأمين المخزون السلعي برمضان وكالة الرأي الفلسطينية مدير القرآن الكريم بالأوقاف يبحث آليات تنفيذ اختبارات المشروع القرآني وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفّذ ورشة عمل حول ضوابط جمع التبرعات من المساجد
أخبار » انشر خبراً

التعاون مع دار القرآن الكريم والسنة

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

02 آذار / مارس 2023 02:38

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني
مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

غزة- وكالة الرأي
تزينت مدرسة دار الأرقم للبنات،  بحفظة كتاب الله المشاركين الفائزين في المسابقة الأرقمية القرآنية ومشروع السرد القرآني الذي حمل عنوان "اللآلئ الحِسان لتكريم حفظ وسَردِ القُرآن"، ويستهدف المشروع طلبة المدرسة.

وحضر حفل التكريم حضور حكومي رسمي وشعبي وجماهيري ضم كل من د.عبد الخالق العف رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأرقم التعليمية، وأ.د.عبد الرحمن الجمل رئيس دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة، ومدير التربية والتعليم غرب غزة أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام في المديرية ومديرتي المدرستين أ.ناريمان الغماري، وأ.نيفين الزميلي.

وقال د.عبد الرحمن الجمل: "جئنا اليوم لنحتفي بحفاظ المدرسة بمن خصهم الله وأعلى قدرهم وأكرمهم، إذ سرد القرآن بمشروع اللآلي الحسان 81 طالب وطالبة"، وذكر د.الجمل أن "دار القرآن الكريم والسنة ومعها كل المؤسسات القرآنية من وزارة الأوقاف، ومراكز القرآن في قطاع غزة والمدارس الشرعية والعديد من المؤسسات التي أخذت على عاتقه خدمة كتاب الله في بلادنا الحبيبة". وقدّم الشكر الجزيل لكل من بذل جهدًا في إنجاح مشروع "اللآلئ الحسان".


ووصف أ.حمدي الدلو الحفل القرآني لتكريم حفظة كتاب الله بالعرس الفلسطيني الحقيقي، قائلاً "حق لأهلنا وشعبنا وأمتنا أن يشعروا بالعز والفخر". وقال مدير التربية والتعليم غرب غزة في كلمته: "ليس صدفةً أن نرى ذلك في أرضنا وفلسطيننا فحسب؛ لأن هنا منطلق الخير، إن قوة شعبنا نراها اليوم بحفظة كتاب الله".

وأشار أ.حمدي الدلو إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مدارسنا الذي يشجع طلبتنا الذين هم رأس مال المسيرة التعليمية على حفظ كتاب الله عز وجل.

وفي كلمة له نيابة عن مجلس إدارة جمعية مدارس دار الأرقم التعليمية د.وائل الزرد أكد فيها أنّ هذا المشروع يأتي في سياق الاهتمام الخاص بتحفيظ القرآن وأهله، ويشكل هذا المشروع رسالة تحدي وصمود لشعبنا، وتعزيز له في مواجهة الاحتلال ومقاومته.

334413997_146939144602492_3207857509138627000_n 329565167_1152684532081979_1823520365242008500_n 331476550_901504947738605_1104065412472620488_n مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟