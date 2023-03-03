حماس: كل مكونات الكيان متواطئة بالاعتداء على أهل حوارة

غزة-الرأي:

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم:"إنّ إطلاق سلطات الاحتلال الصهيوني سراح المستوطنين الإرهابيين الذين قاموا بالاعتداء على أبناء شعبنا في بلدة حوارة، يؤكد مرةً أخرى السلوك الفاشي العنصري لكل مكونات الكيان الاستعماري.

وذكر أن منظومة القضاء الصهيونية متواطئةٌ وشريكةٌ في توفير الغطاء للمستوطنين الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمتهم النكراء على مسمع ومرأى من العالم أجمع".

وأكد قاسم في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن هذا السلوك من سلطات الاحتلال والذي يعني توفير الحماية الكاملة لقطعان المستوطنين في ممارسة إرهابهم ضد أهلنا في الضفة المحتلة، وتشجيعهم على تكرار جريمة بلدة حوارة بشكل أوسع وأكثر عدوانية، ليستدعي من المنظومة الدولية بكل مكوناتها اتخاذ خطوات جادة وعملية على الأرض لمعاقبة الاحتلال وقادته على جريمة بلدة حوارة وغيرها من الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالإدانات الإعلامية.