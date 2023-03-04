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4 مباريات في دوري غزة السبت

04 آذار / مارس 2023 08:48

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تجري مساء السبت 4 مباريات في الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير لدوري قطاع غزة بدرجتيه الممتازة والأولى على الملاعب المعشبة.

وفيما يلي جدول مباريات السبت:


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