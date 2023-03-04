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اكتشاف حيوان جديد في أستراليا.. قد يكون الأخير في القارة

04 آذار / مارس 2023 08:51

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تشتهر أستراليا بمخلوقاتها المميزة التي يقطن العديد منها حصريا الجزيرة العملاقة، واليوم أعلن عن اكتشاف حيوان جديد، في جزيرة غير مأهولة، تابعة لأستراليا.

ووفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، تم اكتشاف نوع جديد من السحالي، يشبه التنين الصغير، بوجه مدبب وذيل شوكي على شكل ورقة الشجر، في جزيرة غير مأهولة في كوينزلاند.

وتم العثور على السحلية في جزيرة سكوفيل، وهي جزيرة وعرة على بعد حوالي 50 كيلومترا من الشاطئ من مدينة ماكاي شمال ولاية كوينزلاند.

وصادف البروفيسور أسوك كونراد هوسكين، عالم البيئة الأرضية في جامعة جيمس كوك، السحلية في “موطن صخري عميق مغطى بأشجار التين والسراخس”، خلال مسح استمر 4 أيام للجزيرة، وقال: “إنه أمر مثير للغاية، إنه حلم كل عالم أحياء أن يجد نوعا جديدا من الحيوانات”.

وقام هوسكين بتسمية الحيوان فايلوروس فيمبرياتوس، وهو اسم علمي يشير إلى أطراف الأشواك حول ذيل السحلية.

ويبلغ طول الزواحف الجديدة آكلة اللحوم، حوالي 15 سم من الأنف إلى الذيل.

وقال هوسكين: “تبدو السحالي هذه ذات الذيل الورقي مثل الصخور المرقطة ولكن لديها خطوط بيضاء صغيرة على ذيلها، حقا سلس للغاية بالنسبة إلى ذيل ورقي، الذي عادة ما يكون أكثر شدة.. إنه يتمتع بمظهر مميز حقا.. ووجه كبير وفم مدبب لطيف”.

ووصف العالم السحلية الجديدة “كأنها تنين صغير أو شيء من هذا القبيل”.

ونوه هوسكينز أن السحلية ذات الذيل الورقي التي عثر عليها في جزيرة سكوفيل، قد تكون واحدة من آخر الفقاريات المميزة التي قد يتم العثور عليها في أستراليا.

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